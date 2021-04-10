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Будет холодно: синоптик рассказал о погоде в Крыму на следующей неделе
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На следующей неделе Крым ждет дождливая и пасмурная погода.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В 1896 году в это время в Симферополе было -5 градусов. Есть, с чем сравнивать. Хотя я понимаю негодование крымчан, поскольку температурный фон явно не дотягивает до климатической нормы. Будет преобладать северо-восточная тяга ветров, которая, если и позволит на один-два дня вернуться в рамки нормы, это будет короткий период – в среду. В основном температура воздуха будет ниже положенных климатических значений», – цитирует его слова РИА Новости Крым.
Евгений Тишковец также отметил, что на следующей неделе будет всего «два окна хорошей погоды».
«Во вторник и в среду днем температура воздуха составит +10…+15 градусов. К концу недели погода вновь ухудшится. За пять суток больше всего осадков ожидается на южном и восточном побережье Крыма. Выпадет до 7-12 мм при месячной норме 34», – отметил синоптик.
По его прогнозу, на севере и западе Крыма осадков будет меньше – от 1 до 6 мм.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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