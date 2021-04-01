Происшествия
Житель Крыма предстанет перед судом за убийство пожилой матери
В Бахчисарайском районе будут судить местного жителя, который задушил свою 91-летнюю мать.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Как установило следствие, в октябре прошлого года 68-летний обвиняемый в очередной раз поссорился со своей матерью во дворе своего частного дома в селе Долинное. В ходе конфликта он задушил женщину и бросил ее тело в стоящую во дворе ванну с водой.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя.
Уголовное дело направят в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Севастополе мужчина убил жену из-за новости о разводе. Он пояснил, что совершил убийство из-за того, что жена планировала с ним развестись.
Подозреваемый задушил спящую супругу и закопал на придомовом участке, пока остальные члены семьи. Сначала мужчина заявил о якобы пропаже жены в полицию, но позже признался в совершении преступления. Судом подозреваемый заключен под стражу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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