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Власть

Власти Ялты поддержали идею о введении социальной карты горожанина

13:23 четверг, 1 апреля 2021
Ялта

Власти Ялты поддержали предложение о выпуске социальной карты ялтинца, благодаря которой малообеспеченные и нуждающиеся горожане смогут приобретать товары и продукты первой необходимости со скидкой.

Эта социальная инициатива прозвучала в числе других в ходе встречи главы муниципального образования Константина Шимановского и руководителя местной администрации Янины Павленко с представителями общественных организаций города – ветеранов боевых действий «Афганистан», региональной военно-спортивной патриотической МО «Пересвет», инвалидов войны, вооруженных сил и участников боевых действий и ООО «Союз наций и народов России».

«Очень хорошая идея! Для ее реализации предлагаю следующее: определяем категорию граждан, на которых будет рассчитана эта карта, выпускаем ее, подписываем с представителями торговых и аптечных сетей соответствующий меморандум», – откликнулась на соответствующее предложение глава администрации Ялты Янина Павленко.

Проработать этот вопрос она поручила своему заместителю Светлане Новодацкой.

Поддержала Павленко и инициативу по созданию в супермаркетах полок с бесплатными товарами для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. «Тоже замечательная идея. Я как покупатель также буду оставлять на этих полках товары для малоимущих граждан», – заверила она.

Еще одно задание – подобрать подходящий объект – глава администрации дала департаменту имущественных и земельных отношений для обустройства помещения для проживания или ночлега лиц без определенного места жительства.

Интерес у руководства города также вызвали предложения об установке и обновлении уличных аншлагов и указателей к достопримечательностям ЮБК, по расширению музейной экспозиции, посвященной воинам-интернационалистам, развитию военно-патриотического воспитания молодежи и трудоустройству инвалидов – членов ОО «Афганистан» и ряд других. По каждому из них главой администрации даны соответствующие поручения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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