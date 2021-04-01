Власти Крыма заявляют, что «украинские банки ограбили крымчан»

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Спикер парламента Крыма Владимир Константинов решил, что покинув Крым «украинские банки фактически ограбили крымчан».

Так он отреагировал на то, что Апелляционный суд Парижа 30 марта отменил арбитражное решение от 2018 года о взыскании с России $1,3 млрд по иску «Ощадбанка» из-за потерянных активов в Крыму.

«Украинские банки как раз вытягивали денежные средства с крымского финансового рынка все годы нашего нахождения в составе Украины. Когда же мы из этого состава вышли, они просто вывели свои активы из республики, нарушив все обязательства перед крымскими вкладчиками. И у этих людей хватает наглости бегать по европейским судам с исками о какой-то компенсации?» – говорится в сообщении Константинова в Фейсбуке.

При этом он назвал Украину «общей проблемой для Европы».

Министерство юстиции России утверждает, что Апелляционный суд Парижа 30 марта отменил арбитражное решение от 2018 года о взыскании с России $1,3 млрд по иску «Ощадбанка» из-за потерянных активов в Крыму.

В то же день в «Ощадбанке» сообщили, что планируют обжаловать решение Апелляционного суда Парижа. В Национальном банке Украины обеспокоены решением Апелляционного суда Парижа.

8 декабря 2020 года Верховный суд Украины разрешил «Ощадбанку» взыскать с России убытки в размере $1,3 млрд за потерянные активы в Крыму. Решение опубликовано в Едином государственном судебном реестре.

В ноябре 2018 года Арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков украинскому «Ощадбанку», причиненных в результате аннексии Крыма со стороны России. В Минюсте России тогда отказались признавать решение арбитража.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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