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Власть

Власти Крыма собираются закупить вертолеты для скорой помощи

10:25 четверг, 1 апреля 2021

Государственный комитет конкурентной политики Крыма принимает заявки на заключение контракта по оказанию авиационных услуг для скорой помощи.

Сумма составляет 46,2 млн рублей.

Согласно технической документации, авиационные услуги подразумевают доставку бригады медиков для оказания экстренной помощи больным и пострадавшим в медучреждения и на место происшествия в Крыму.

Также уточняется, что место постоянного базирования воздушных судов на территории Симферополя должно находиться на расстоянии, позволяющем долететь за 15 минут до Республиканской детской клинической больницы и за аналогичное количество времени доехать на автомашине выездной бригады скорой медицинской помощи от Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6. Контракт должен быть исполнен до конца текущего года.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Невзирая на санкции КЖД «закупится» на 700 млн рублей. ФГУП «Крымская железная дорога» разместило на сайте госзакупок три новых тендера общей стоимостью 700,11 млн рублей.

Как будет работать Крымский мост 1 апреля. Автомобильное движение по Крымскому мосту на время проведения учений полностью перекрывать не будут.

Практически вся Ялты превратится в платную парковку. Реестр платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования утвержден в Ялте.

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