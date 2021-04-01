Власти Крыма собираются закупить вертолеты для скорой помощи

Государственный комитет конкурентной политики Крыма принимает заявки на заключение контракта по оказанию авиационных услуг для скорой помощи.

Сумма составляет 46,2 млн рублей.

Согласно технической документации, авиационные услуги подразумевают доставку бригады медиков для оказания экстренной помощи больным и пострадавшим в медучреждения и на место происшествия в Крыму.

Также уточняется, что место постоянного базирования воздушных судов на территории Симферополя должно находиться на расстоянии, позволяющем долететь за 15 минут до Республиканской детской клинической больницы и за аналогичное количество времени доехать на автомашине выездной бригады скорой медицинской помощи от Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6. Контракт должен быть исполнен до конца текущего года.

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