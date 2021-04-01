В Ялте пообещали расселить 18 аварийных домов

Депутаты Ялтинского городского совета согласовали муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городской округ Ялта».

Реализация программы позволит провести оценку размера возмещения за изъятие аварийного жилья; обеспечить мероприятия по переселению граждан; получить государственную поддержку из Фонда содействия реформированию ЖКХ; поэтапно ликвидировать аварийный фонд в Ялте.

Планируется расселить 18 аварийных домов и переселить более 500 человек из 185 жилых помещений. Для этого уже разработан проект жилого дома на улице Мицко. В ближайшее время стартуют подготовительные работы для строительства дома.

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что параллельно ведется работа по признанию аварийными домов, которые являются ими по факту, но такого статуса не имеют. Кроме того, начато формированию списка граждан, которые нуждаются в переселении.

В администрации Ялты подчеркнули, что вопрос переселения из аварийного жилья не решался в городе с 2007 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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