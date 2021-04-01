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Происшествия

В Ялте нашли пропавшую шестилетнюю девочку

17:17 четверг, 1 апреля 2021
Ялта

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили и передали матери потерявшуюся в Пионерском парке Ялты 6-летнюю девочку.

За помощью в правоохранительные органы обратилась взволнованная мама. Она рассказала, что во время прогулки по Пионерскому парку потеряла ребенка из вида.Патрульный экипаж на прилегающей к парку территории оперативно обнаружил девочку и передал в руки мамы.

Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, жизнь и здоровье ребенка вне опасности.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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