В Ялте нашли пропавшую шестилетнюю девочку

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили и передали матери потерявшуюся в Пионерском парке Ялты 6-летнюю девочку.

За помощью в правоохранительные органы обратилась взволнованная мама. Она рассказала, что во время прогулки по Пионерскому парку потеряла ребенка из вида.Патрульный экипаж на прилегающей к парку территории оперативно обнаружил девочку и передал в руки мамы.

Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, жизнь и здоровье ребенка вне опасности.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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