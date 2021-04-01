Происшествия
В Ялте нашли пропавшую шестилетнюю девочку
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили и передали матери потерявшуюся в Пионерском парке Ялты 6-летнюю девочку.
За помощью в правоохранительные органы обратилась взволнованная мама. Она рассказала, что во время прогулки по Пионерскому парку потеряла ребенка из вида.Патрульный экипаж на прилегающей к парку территории оперативно обнаружил девочку и передал в руки мамы.
Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, жизнь и здоровье ребенка вне опасности.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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