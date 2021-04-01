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Происшествия

В Ялте будут судить местного жителя, закидавшего камнями съемочную группу

16:44 четверг, 1 апреля 2021
Ялта

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Гаспры, обвиняемого в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста с применением силы.

Установлено, что 26 октября 2020 года сотрудники АНО «Телерадиокомпания «Крым» совместно с сотрудниками ФГБУ «Заповедный Крым» на территории «Ялтинского горно-лесного» заповедника в соответствии с редакционным заданием снимали видеосюжет о незаконной вырубке леса на особо охраняемой территории. Во время опроса журналистом очевидцев житель Гаспры, недовольный правомерными действиями представителей СМИ, оскорблял их, высказывал угрозы, а после нанес видеооператору телеканала удар, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, иных травм лица и тела.

«После того, как съемочная группа покинула территорию близ домовладения мужчины, он не оставил своих преступных намерений, проследовал за представителями СМИ, бросал камни в сторону корреспондента, тем самым продолжая воспрепятствовать законной деятельности журналиста», — уточнили в пресс-службе Следкома.

В ходе следствия проведены необходимые экспертизы, с привлечением геодезиста изучена принадлежность территории, на которой было совершено преступление, установлена законность действий представителей средств массовой информации, организованы иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Как сообщил старший помощник прокурора Республики Крым Дарья Бирюк прокуратура города Ялты утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ. 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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