В Украине задержан участник «мошеннической схемы продажи» недвижимости в Крыму

В украинской Прокуратуре АРК и Севастополя сообщают о задержании еще одного участника мошеннической схемы по продаже недвижимости в Крыму.

«Задержан третий участник мошеннической схемы, который с сообщниками пытался завладеть денежными средствами гражданина Украины в сумме 85 000 долларов США, путем продажи нежилого здания с использованием поддельных документов на территории АР Крым. Указанном гражданину сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины», – говорится в информации прокуратуры.

По информации ведомства, во время досудебного расследования установлено, что группа лиц, с целью завладения денежными средствами гражданина Украины, подделала документы о праве собственности на нежилое здание с целью дальнейшего его «продажи».

«Для сокрытия следов подделки и в связи с невозможностью проверки информации, подозреваемые якобы зарегистрировали имущество на одно из обществ, находится в АР Крым. В дальнейшем, на основе поддельных документов, подозреваемые совершили фиктивное отчуждение имущества в пользу одной из участниц мошеннической схемы и с целью завладения денежными средствами, пытались осуществить продажу указанного имущества другому лицу. Однако, при оформлении купли-продажи имущества и получения от «покупателя» 85000 долларов США, двух участников мошеннической схемы задержали и сообщили им о подозрении», – рассказали подробности в пресс-службе.

Сообщается, что к одному из подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 181 600 грн, еще двоих заключили под домашний арест.

Имя и фамилия арестованных не сообщается, их комментарии отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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