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Происшествия

В Симферополе вынесли приговор «поддельному» сотруднику ФСБ

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор мужчине, который представляясь сотрудником ФСБ, пытался мошенническим образом завладеть чужими деньгами.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Из материалов дела следует, что осужденный, выдавая себя за сотрудника ФСБ, предложил гражданину «помощь», которая заключалась в освобождении подозреваемого от обвинений или в смягчении наказания. При этом лже-сотрудник никакой возможности повлиять на ход расследования не имел. Тем не менее, за «помощь» он запросил 2,3 млн рублей, которые, якобы, планировал передать прокурору и судье, участвовавшим в рассмотрении дела.

Кроме того, в телефонных разговорах он предоставлял своей жертве «оперативные данные» и уверял, что получил их лично от судьи или прокурора. В частности, он настаивал на том, что уголовное преследование прекратят или приговор смягчат только в случае передачи указанной суммы.

В итоге, во время передачи денег лже-сотрудник ФСБ был задержан правоохранителями.Решением суда мужчина приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. При вынесении приговора суд учел, что это первое преступление подсудимого, а также наличие у него на иждивении малолетних детей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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