Власть
В Севастополе взят под стражу замначальника экономбезопасности УМВД
В Севастополе взят под стражу заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД города, обвиняемый в получении крупной взятки.
Об этом сообщает крымский СК.
Следствие продолжается, ведется работа по выявлению всех причастных к совершению преступления.
Подследственный был задержан накануне вместе с адвокатом Адвокатской палаты, было возбуждено уголовное дело.
Как ранее сообщалось, в конце января замначальника отдела УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю при встрече сообщил знакомому адвокату о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении председателя правления товарищества собственников недвижимости. Он добавил, что за денежное вознаграждение данные мероприятия им могут быть прекращены.
Посредником в передаче взятки выступил адвокат, который в ходе личных встреч с женщиной сообщал ей о требованиях. 25 марта адвокат прямо в собственной машине получил семь тысяч долларов США (более 500 тысяч рублей) от председателя ТСН, чтобы в дальнейшем передать средства замначальника отдела экономбезопасности и противодействия коррупции УМВД Севастополя. Преступные действия пресекли сотрудники ФСБ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Житель Крыма предстанет перед судом за убийство пожилой матери. В Бахчисарайском районе будут судить местного жителя, который задушил свою 91-летнюю мать.
Крымские пограничники изъяли 1,5 млн рублей незадекларированной валюты. За прошлую неделю сотрудники Крымской таможни изъяли почти 1,5 миллиона рублей незадекларированной валюты.
В Украине задержан участник «мошеннической схемы продажи» недвижимости в Крыму. В украинской Прокуратуре АРК и Севастополя сообщают о задержании еще одного участника мошеннической схемы по продаже недвижимости в Крыму.
В Симферополе вынесли приговор «поддельному» сотруднику ФСБ. Киевский районный суд Симферополя вынес приговор мужчине, который представляясь сотрудником ФСБ, пытался мошенническим образом завладеть чужими деньгами.
Власти Крыма заявляют, что «украинские банки ограбили крымчан»
Спикер парламента Крыма Владимир Константинов решил, что покинув Крым «украинские банки фактически ограбили крымчан».
Аксенов «жестко приказал» улучшить качество медицинских услуг в Крыму
Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял участие в коллегии Министерства здравоохранения Республики Крым.
Подробности задержания хозяина наркопритона в Севастополе
Севастопольские оперативники задержали молодого человека 2000 года рождения, который в собственной квартире устроил наркопритон.
Появилось видео военной техники на Крымском мосту
Военная техника ВС РФ в течении последней недели активно перебрасывается в Крым из Краснодарского края.
вчера
В Крыму почти в два раза выросла естественная убыль населения
В Крыму сокращается рождаемость и растет смертность.