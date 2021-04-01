В Севастополе взят под стражу замначальника экономбезопасности УМВД

В Севастополе взят под стражу заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД города, обвиняемый в получении крупной взятки.

Об этом сообщает крымский СК.

Следствие продолжается, ведется работа по выявлению всех причастных к совершению преступления.

Подследственный был задержан накануне вместе с адвокатом Адвокатской палаты, было возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщалось, в конце января замначальника отдела УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю при встрече сообщил знакомому адвокату о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении председателя правления товарищества собственников недвижимости. Он добавил, что за денежное вознаграждение данные мероприятия им могут быть прекращены.

Посредником в передаче взятки выступил адвокат, который в ходе личных встреч с женщиной сообщал ей о требованиях. 25 марта адвокат прямо в собственной машине получил семь тысяч долларов США (более 500 тысяч рублей) от председателя ТСН, чтобы в дальнейшем передать средства замначальника отдела экономбезопасности и противодействия коррупции УМВД Севастополя. Преступные действия пресекли сотрудники ФСБ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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