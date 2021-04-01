В Севастополе от коронавируса привили менее пяти процентов жителей

Прививку от коронавируса в Севастополе сделали более 20 тысяч человек.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

«В Севастополе на утро 31 марта сделали прививку от коронавируса 20 563 человека. Второй этап вакцинации прошли 13 026 жителей региона», – сообщили в пресс-службе.

Массовая вакцинация в городе началась 8 февраля. На сегодняшний день в Севастополь поступило более 24 тысяч доз вакцины.

Ранее сообщалось, что в Республике Крым от коронавируса привито более 70 тысяч человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчан предупредили о «третьей волне» COVID-19. С начала недели в Крыму наблюдается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщил на брифинге заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. За минувшие сутки на территории Севастополя выявлено 44 новых случая заболевания COVID-19.

В Крыму минимум на месяц продлили ковидные ограничения. Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности, в соответствии с которыми до 1 мая продлены ограничения, касающиеся работы хостелов, развлекательных и культурных заведений.

В евпаторийском санатории открыли отделение реабилитации после коронавируса. На базе санатория «Прибой» открыли стационарное отделение медицинской реабилитации взрослых пациентов с соматическими заболеваниями, перенесшими новую коронавирусную инфекцию, на 60 коек.