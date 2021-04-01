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Власть

В Крыму решили, что полуостров ждет рост валового продукта

11:06 четверг, 1 апреля 2021
В Крыму решили, что полуостров ждет рост валового продукта

фото © Pixabay

Рост валового регионального продукта (ВРП) в Крыму в этому году может составить 2,6%.

Такой прогноз сегодня в ходе сессии Госсовета Крыма озвучил глава Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

«В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Крыма на 2021 год объем валового регионального продукта должен составить 450 миллиардов рублей. Рост составит 2,6% и будет обеспечен за счет ключевых основных показателей базовых отраслей экономики», – заявил премьер.

По его словам, динамика развития региона свидетельствует об устойчивости экономики к внешним вызовам. «Несмотря на снижение валового регионального продукта в 2020 году, в среднесрочной перспективе ежегодный рост экономики ожидается на уровне 2,5-2,7%», – добавил Гоцанюк.

Снижение ВРП в Крыму в прошлом году было связано с пандемией коронавируса и соответствующими ограничениями на работу некоторых категорий предприятий.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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