В Крыму проходят массовые проверки общественного транспорта

фото © sev.life

На территории республики Крым по поручению главы региона Сергея Аксенова организовали массовую проверку автобусов и маршрутных такси. Проверочные мероприятия уже провели в Керчи.

Об этом рассказал замминистра транспорта РК Николай Лукашенко.

«Министерство транспорта совместно с сотрудниками ГИБДД на регулярной основе проверяет деятельность перевозчиков. Рабочие группы сейчас проводят проверку в Симферополе и Ялте. По результатам мероприятий, в Керчи выявили одного нелегального перевозчика, а также три факта отсутствия в путевых документах информации о дезинфекции салонов автобусов. Эти сведения мы направим в Роспотребнадзор для принятия мер реагирования и привлечения данных предприятий к административной ответственности», - поделился он.

По словам Лукашенко, результаты проверки остальных городов будут известны позже, так как мероприятия еще не завершены.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Как будет работать Крымский мост 1 апреля. Автомобильное движение по Крымскому мосту на время проведения учений полностью перекрывать не будут.

Практически вся Ялты превратится в платную парковку. Реестр платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования утвержден в Ялте.

Самую длинную улицу Симферополя в апреле дважды закроют для проезда. Улицу Киевскую будут дважды перекрывать в апреле из-за ремонта дороги.

Симферопольцы возмущены санитарным состоянием общественного транспорта. Симферопольцы разоряются на химчистке из-за загаженных автобусов.