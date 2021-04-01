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Власть

В Крыму проходят массовые проверки общественного транспорта

07:03 четверг, 1 апреля 2021
В Крыму проходят массовые проверки общественного транспорта

фото © sev.life

На территории республики Крым по поручению главы региона Сергея Аксенова организовали массовую проверку автобусов и маршрутных такси. Проверочные мероприятия уже провели в Керчи.

Об этом рассказал замминистра транспорта РК Николай Лукашенко.

«Министерство транспорта совместно с сотрудниками ГИБДД на регулярной основе проверяет деятельность перевозчиков. Рабочие группы сейчас проводят проверку в Симферополе и Ялте. По результатам мероприятий, в Керчи выявили одного нелегального перевозчика, а также три факта отсутствия в путевых документах информации о дезинфекции салонов автобусов. Эти сведения мы направим в Роспотребнадзор для принятия мер реагирования и привлечения данных предприятий к административной ответственности», - поделился он.

По словам Лукашенко, результаты проверки остальных городов будут известны позже, так как мероприятия еще не завершены.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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