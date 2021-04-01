Общество
В Крыму почти в два раза выросла естественная убыль населения
фото © Новый день
В Крыму сокращается рождаемость и растет смертность.
Как сообщили в Крымстатет, в январе 2021 года в республике родились 1 тысяча 410 человек, умерли 3 тысячи 183 человека.
Естественная убыль населения по сравнению с январем2020 года увеличилась на 781 человека, или в 1,8 раза. По итогам января 2021 года число родившихся уменьшилось на 9,4%, число умерших увеличилось на 24,9%.
В возрасте до одного года скончались 12 детей (за январь 2020 года – 10).
В январе ЗАГСы РК зарегистрировали 607 браков – это на 3,4% больше аналогичных прошлогодних показателей. Число разводов сократилось на 16%.
В тексте использованы материалы: Новый день
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