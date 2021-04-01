В Крыму обещают потратить более 29 млрд рублей на здравоохранение

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Общий объем финансирования государственной программы развития здравоохранения Крыма на этот год составляет 29,3 млрд рублей.

Об этом сегодня во время сессии Государственного совета республики сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

«Жизнь и здоровье крымчан, качество и доступность медицинской помощи – абсолютный приоритет правительства республики, – сказал он. – В этом году объем финансирования государственной программы развития здравоохранения Крыма составляет 29,3 млрд руб».

Также Гоцанюк сообщил, что на реализацию национального проекта «Здравоохранение» выделено более 954 млн рублей.

Председатель крымского правительство напомнил, что лидирующие позиции среди современных угроз здоровью и жизни людей занимают сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. По его словам, на реализацию региональных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» в текущем году выделено 393 млн рублей и 287,3 млн рублей соответственно.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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