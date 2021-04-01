В Крыму нашли каменные ящики с останками людей

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В центре Керчи при замене сетей коммуникаций рабочие нашли человеческие скелеты, покоящиеся внутри каменных гробов.

Об этом сообщил бывший мэр Ялты, а ныне замминистра культуры Крыма Андрей Ростенко.

По его словам, работы велись в рамках реконструкции исторического здания Романовской гимназии на улице Театральной и благоустройства подножия Митридатской лестницы.

«Ориентировочно находка датируется средними веками. Останки не единичные, можно сказать, что это массовое захоронение. Останки находятся в каменных ящиках», — рассказал Андрей Ростенко.

Сейчас в Керчь выехали эксперты департамента госохраны культурного наследия Минкульта Крыма. Именно они определят границы некрополя и его точную дату.

Кроме этого, Андрей Ростенко добавил, что сейчас на объекте все работы прекращены до выяснения подробностей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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