Общество
В Крыму нашли каменные ящики с останками людей
фото © pixabay.com
В центре Керчи при замене сетей коммуникаций рабочие нашли человеческие скелеты, покоящиеся внутри каменных гробов.
Об этом сообщил бывший мэр Ялты, а ныне замминистра культуры Крыма Андрей Ростенко.
По его словам, работы велись в рамках реконструкции исторического здания Романовской гимназии на улице Театральной и благоустройства подножия Митридатской лестницы.
«Ориентировочно находка датируется средними веками. Останки не единичные, можно сказать, что это массовое захоронение. Останки находятся в каменных ящиках», — рассказал Андрей Ростенко.
Сейчас в Керчь выехали эксперты департамента госохраны культурного наследия Минкульта Крыма. Именно они определят границы некрополя и его точную дату.
Кроме этого, Андрей Ростенко добавил, что сейчас на объекте все работы прекращены до выяснения подробностей.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму почти в два раза выросла естественная убыль населения. В Крыму сокращается рождаемость и растет смертность.
Проект строительства железной дороги к аэропорту Симферополь обойдется почти в 300 млн. Проект строительства железнодорожной ветки к международному аэропорту Симферополь обойдется в 286,4 млн рублей.
В Артеке установили памятный знак Юрию Гагарину. Памятный знак первому космонавту, Герою Советского Союза Юрию Гагарину установили на территории международного детского центра (МДЦ) «Артек».
В Крыму установили памятник доктору Лизе. Церемония открытия монумента российскому общественному деятелю Елизавете Глинке, погибшей в авиакатастрофе под Сочи в 2016 году, состоялась в Евпатории.
Первоапрельская шутка: школьник в Крыму сообщил о готовящемся теракте
Полиция установила личность подростка, распространившего сегодня сообщение о готовящемся теракте в Симферополе.
Крымчан встревожил «лазающий» кустарник
В крымском лесу вблизи Судака местные жители обратили внимание на стремительное распространение плюща. Людей встревожило, что растение может погубить деревья.
В Крыму нашли каменные ящики с останками людей фото
В центре Керчи при замене сетей коммуникаций рабочие нашли человеческие скелеты, покоящиеся внутри каменных гробов.
В Кремле прокомментировали переброску военных в Крым
Россия предпринимает все меры для «обеспечения безопасности своих рубежей и самостоятельно принимает решения о переброске войск на своей территории».
6 часов назад
Стало известно почему массово гибнут крымские пчелы
14 часов назад
Крымский мост закрыли из-за учений
9 часов назад
79 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 31 марта на территории Республики Крым подтверждено 79 новых случаев коронавирусной инфекции.