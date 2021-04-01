В Кремле прокомментировали переброску военных в Крым

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Россия предпринимает все меры для «обеспечения безопасности своих рубежей и самостоятельно принимает решения о переброске войск на своей территории».

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о перемещении крупной группировки российских войск на полуостров, сообщает РИА Новости.

«Российская Федерация перемещает Вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы. Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей», - сказал Песков.

Как ранее сообщалось, в Украине заявили, что усилят группировку на границе с российским полуостровом и самопровозглашенными «республиками Донбасса». По словам главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака, это делается «с целью своевременного и адекватного реагирования на соответствующие действия Вооруженных сил РФ».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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