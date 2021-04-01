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Происшествия

В Джанкое автомобиль ЗАЗ сбил пешехода, пострадавший впал в кому

15:23 четверг, 1 апреля 2021
Джанкой

В Джанкое полиция задержала 51-летнего местного жителя, который обвиняется в наезде на пешехода, сообщает пресс-служба МВД России в Крыму.

По версии правоохранителей, инцидент произошел 25 марта.

«Около 21:00 на улице Беляева города Джанкоя водитель автомобиля ЗАЗ совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части, после чего водитель отвез пострадавшего пешехода по месту его жительства и в нарушении правил дорожного движения место ДТП покинул. Водитель о происшествии в полицию и иные органы не сообщил», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 26-летнего пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу. Находясь в реанимации, он впал в кому.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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