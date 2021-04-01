В Джанкое автомобиль ЗАЗ сбил пешехода, пострадавший впал в кому

В Джанкое полиция задержала 51-летнего местного жителя, который обвиняется в наезде на пешехода, сообщает пресс-служба МВД России в Крыму.

По версии правоохранителей, инцидент произошел 25 марта.

«Около 21:00 на улице Беляева города Джанкоя водитель автомобиля ЗАЗ совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части, после чего водитель отвез пострадавшего пешехода по месту его жительства и в нарушении правил дорожного движения место ДТП покинул. Водитель о происшествии в полицию и иные органы не сообщил», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 26-летнего пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу. Находясь в реанимации, он впал в кому.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ночью в Ялте сгорел жилой дом: 11 человек спасли. Вчера вечером в службу спасения Ялты поступило сообщение о возгорании двухэтажного частного жилого дома на Нижне-Слободской улице.

В Симферополе автобус въехал в остановку с людьми: женщина в больнице. В Симферополе возле Главпочтамта автобус въехал в остановку с людьми, травмы получила женщина.

На пляже в Севастополе утонул экскаватор. На севастопольском пляже «Аквамарин» экскаватор, судя по всему, выполняя работы по консервации пляжа, чуть не утонул в море.

В Крыму девушка упала в реактор недостроенной атомной станции. Девушка рухнула в реактор недостроенной атомной электростанции в Щелкино.