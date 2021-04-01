Суд отклонил иск минимущества Крыма об изъятии земли у сыровара

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Белогорский районный суд отклонил иск министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым об истребовании земельного участка, где расположена частная ферма «Феодоро».

Как сообщил собственник фермы Денис Ваньжа, скорее всего, это не последнее разбирательство по данному вопросу.

«Суд просто не удовлетворил иск, направленный на изъятие земли. Пока первую победу мы одержали, но это еще не финиш, – сказал он. – Я считаю, что судья очень объективно и взвешенно подошла к делу. И процесс был долгим, потому что весь процессуальный регламент был соблюден».

Также фермер подтвердил информацию, что власти предлагали ему взять собственный земельный участок в аренду, чтобы его предприятие могло спокойно продолжить работу. Но Ваньжа считает такой вариант неприемлемым. «Представляете, вы квартиру купили, а к вам приходят и говорят: слушайте, заплатите еще раз. Дело не в аренде, почему я должен ее (землю) два раза покупать по причине ошибки, абсолютно меня не касающейся», – заявил он Крыминформу.

Ранее Союз сыроваров России направил обращение главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой взять под личный контроль ситуацию с судебными претензиями местного минимущества к собственнику частной фермы «Феодоро». Сообщалось, что министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым подало гражданский иск об отчуждении земельного участка у фермера Дениса Ваньжи, который он приобрел в 2016 году, переехав в Крым из Екатеринбурга. По информации авторов обращения, предыдущий владелец земли, взял ее при Украине в бессрочное пользование, а после воссоединения Крыма с Российской Федерацией переоформил себе в собственность и позже продал Ваньже. При этом все ответственные ведомства ранее одобрили сделку.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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