Стало известно почему массово гибнут крымские пчелы

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В прошлом году в Республике Крым были зафиксированы факты массовой гибели этих насекомых, потери достигли 300 пчелосемей.

Об этом сообщили в пресс-службе филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым.

«Есть несколько распространенных угроз. Это могут быть в том числе излучения базовых станций сотовой связи и паразитарные болезни. Запустить процесс также могут нарушения при использовании пестицидов. В этой связи отдел по защите растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым напоминает аграриям об обязанности информировать пчеловодов об обработке полей химическими средствами», — рассказали в Россельхозцентре.

По словам ученых, заниматься профилактическими мероприятиями по предупреждению болезней лучше всего не позднее, чем за 3 дня до проведения обработок пестицидами.

Необходимо оповестить об этом население близлежащих населенных пунктов (в радиусе 7 км) с указанием ядохимиката, времени и способа проведения обработки, а также срока изоляции пчел.

«Обработки необходимо проводить в период отсутствия лета пчел в утренние или вечерние часы. Не допускается обработка цветущих медоносов и пыльценосов во время массового лета пчел. На период обработки пчеловоду необходимо вывезти пасеку в безопасное место», — советуют в Россельхозцентре.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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