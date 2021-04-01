Севастопольский правозащитник выступил за бесплатное купание на Херсонесе

Уполномоченный по правам человека в городе Севастополе Павел Буцай выступил за возвращение бесплатного прохода на территорию музея-заповедника «Херсонес Таврический» для всех желающих, сообщает телеканал «Первый Севастопольский».

«Я считаю, что посещение жителями и гостями города, за исключением экскурсий и посещения музейных экспозиций, должно осуществляться бесплатно, как это происходит при посещении аналогичных объектов, расположенных в других объектах Российской Федерации», – считает Павел Буцай.

Острую актуальность, по его мнению, также имеет обустройство мест для купания на этой территории. Такое решение поспособствовало бы снижению социальной напряженности, отметил омбудсмен.

Напомним, что попасть на территорию Херсонеса бесплатно сейчас могут только жители Севастополя при условии предъявления прописки в городе-герое и дети до 16 лет. Для всех остальных стоимость входного билета составляет 200 рублей или 100 — для льготных категорий.

Свободный вход на территорию музея-заповедника сейчас организовывается в порядке исключения: по праздникам или в рамках культурных мероприятий.

Вопрос купания на территории Херсонеса поднимается регулярно, в том числе, посредством одиночных пикетов у здания регионального правительства. Однако руководство музея эту инициативу не принимает, ссылаясь на Постановление правительства Севастополя № 619-ПП.

В тексте использованы материалы: Форпост

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