Семья заплатила мошенникам 140 тысяч и осталась без отдыха в Крыму

По данным окружного МВД, местный житель через сайт «Донбасс-массандра.рф» приобрел путевку на четверых человек в пансионат Ялты.

«В телефонном разговоре с якобы представителем дома отдыха пострадавшему предложили оплатить полную стоимость путешествия в размере более 140 тыс. рублей. Сургутянин перевел эту сумму через онлайн-банк на счет злоумышленника», — говорится в сообщении полиции.

После этого мошенник на связь больше не выходил, а житель Югры остался без путевок. Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество»).

Это не первый случай, связанный с этим домом отдыха и данным сайтом. На ресурсе «Отзовик.ру» размещен отзыв от жительницы Москвы, которая также через сайт «Донбасс-массандра.рф» лишилась 46 тыс. рублей, заплатив их фирме «Авангард» из Евпатории. «Планировала отдыхать в данном пансионате в июле 2021 года. Потом, разобравшись, попросила вернуть деньги. Сначала они мне обещали их вернуть, якобы по условиям договора, до 12 марта 2021 года. Деньги так и не пришли. На мои письма они не отвечают. Буду писать заявление в полицию!», — возмутилась женщина.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Судимая бабушка из Ялты украла золотой крестик у своей 9-месячной внучки. Сотрудники полиции Ялты установили и задержали 34-летнюю местную жительницу, причастную к хищению золотого крестика у своей девятимесячной внучки.

Житель Орловской области России обманул севастопольцев на 200 тысяч рублей. В Орловской области задержали 30-летнего ранее судимого афериста, который обманным путем получил от севастопольцев 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Севастополю.

Мошенник дистанционно украл у пенсионера из Евпатории 6,5 млн рублей. В полицию Евпатории обратился 70-летний мужчина, который сообщил, что стал жертвой мошенников, завладевших суммой около 6,5 млн рублей с его банковского счета.

В Крыму замечен рост подростковой преступности. В ряде городов и районов республики зафиксирован значительный рост подростковой преступности, сообщает Мининформ.