Происшествия
Семья заплатила мошенникам 140 тысяч и осталась без отдыха в Крыму
По данным окружного МВД, местный житель через сайт «Донбасс-массандра.рф» приобрел путевку на четверых человек в пансионат Ялты.
«В телефонном разговоре с якобы представителем дома отдыха пострадавшему предложили оплатить полную стоимость путешествия в размере более 140 тыс. рублей. Сургутянин перевел эту сумму через онлайн-банк на счет злоумышленника», — говорится в сообщении полиции.
После этого мошенник на связь больше не выходил, а житель Югры остался без путевок. Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество»).
Это не первый случай, связанный с этим домом отдыха и данным сайтом. На ресурсе «Отзовик.ру» размещен отзыв от жительницы Москвы, которая также через сайт «Донбасс-массандра.рф» лишилась 46 тыс. рублей, заплатив их фирме «Авангард» из Евпатории. «Планировала отдыхать в данном пансионате в июле 2021 года. Потом, разобравшись, попросила вернуть деньги. Сначала они мне обещали их вернуть, якобы по условиям договора, до 12 марта 2021 года. Деньги так и не пришли. На мои письма они не отвечают. Буду писать заявление в полицию!», — возмутилась женщина.
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