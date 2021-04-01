Происшествия
Работник симферопольского офиса интернет-магазина украл телефонов на 200 тысяч рублей
Сотрудник международного интернет-магазина выкрал два дорогостоящих мобильных телефона из симферопольского офиса, в котором он был менеджером.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
«Утром, прибыв на работу, сотрудник обнаружил, что в пункте выдачи товара повреждено металлопластиковое окно, а из помещения пропали два дорогостоящих мобильных телефона общей стоимостью более 200 тысяч рублей», – сообщили в МВД.
После оперативных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен сам 23-летний менеджер офиса, который сообщил о преступлении. У него были ключи от офиса, но чтобы запутать следствие и отвести от себя подозрение, он отжал монтировкой окно и похитил телефоны.
Злоумышленника задержали, в содеянном он признался. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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