Спорт
Прошли первые полуфинальные матчи Кубка КФС
Борьба за Кубок Крымского футбольного союза будет нешуточный. В первых полуфинальных матчах никто из команд не смог сделать себе весомый задел.
В Евпатории встречались действующий чемпион Премьер-лиги и лидер нынешнего сезона – «Севастополь». «Моряки» открыли счет в конце первого тайма, но перед самым перерывом «горожане» сравняли счет. Больше голов в этом матче болельщики не увидели. 1:1 – боевая ничья «Евпатории» и «Севастополя».
Во втором полуфинале «Кызылташ» добился минимальной домашней победы над открытием этого сезона – скворцовским «Гвардейцем». В этом поединке все решил мяч, забитый на 34-й минуте Владиславом Алексиным. 1:0 – победа «Кызылташа».
Вторые полуфинальные встречи пройдут 14 апреля.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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