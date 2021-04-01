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Спорт

Прошли первые полуфинальные матчи Кубка КФС

15:15 четверг, 1 апреля 2021

Борьба за Кубок Крымского футбольного союза будет нешуточный. В первых полуфинальных матчах никто из команд не смог сделать себе весомый задел.

В Евпатории встречались действующий чемпион Премьер-лиги и лидер нынешнего сезона – «Севастополь». «Моряки» открыли счет в конце первого тайма, но перед самым перерывом «горожане» сравняли счет. Больше голов в этом матче болельщики не увидели. 1:1 – боевая ничья «Евпатории» и «Севастополя».

Во втором полуфинале «Кызылташ» добился минимальной домашней победы над открытием этого сезона – скворцовским «Гвардейцем». В этом поединке все решил мяч, забитый на 34-й минуте Владиславом Алексиным. 1:0 – победа «Кызылташа».

Вторые полуфинальные встречи пройдут 14 апреля.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымским футболистам запрещено играть в России. С 2015 года футбол в Крыму живет своей жизнью и никак не связан с российским и украинским чемпионатами.

Судейские скандалы, победы «Севастополя» и «Гвардейца». Крымский футбол вышел из спячки. В Премьер-лиге Крымского футбольного союза началась весенняя часть сезона. После зимней паузы 8 клубов провели матчи 15 тура.

После зимней паузы в Крым возвращается футбол. Чемпионат Премьер-лиги КФС возобновляется матчами 15-го тура, которые пройдут в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе и Симферополе.

«ТСК-Таврия» и «Крымтеплица» сыграли вничью. За неделю до возобновления официальных матчей в рамках Крымского футбольного союза профессиональные клубы полуострова провели очередные товарищеские матчи.

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