Прогноз погоды в Крыму на четверг 1 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 1 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 14, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 90 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 83 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 12, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 90 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 12, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер С 18 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 89 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 91 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 15, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 87 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 12, ночью около 3 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 97 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 14, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 89 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью около 2 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 92 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 83 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 24, на Кипре - 18, в Одессе - 5, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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