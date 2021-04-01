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Подробности задержания хозяина наркопритона в Севастополе

Подробности задержания хозяина наркопритона в Севастополе

фото © пресс-служба УМВД по Севастополю

Севастопольские оперативники задержали молодого человека 2000 года рождения, который в собственной квартире устроил наркопритон.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.  

«В результате проверки оперативной информации о предоставлении молодым человеком помещения своей квартиры для потребления синтетических наркотических средств и наркотических средств каннабисной группы, на основании собранных оперативных материалов <…> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», – рассказала  замначальника отдела информации и связей с общественностью УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

В квартире молодого человека в Гагаринском районе города были обнаружены и изъяты многочисленные приспособления для потребления наркотических средств. Свою вину в ходе допроса он признал, рассказав, что с начала 2021 года систематически предоставлял свое жилье знакомым для потребления наркотических средств. Эти сведения подтвердили и показания тех, кого задержали ранее за употребление наркотиков в квартире подозреваемого. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. В ближайшее время уголовное дело с обвинительным актом направят в суд.

Помимо этого, еще пять уголовных дел возбуждено по фактам незаконного сбыта наркотических и психотропных средств и два дела – по фактам хранения запрещенных веществ. Также полицейские составили 26 протоколов об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Подробности задержания хозяина наркопритона в Севастополе

Подробности задержания хозяина наркопритона в Севастополе

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