Происшествия
Первоапрельская шутка: школьник в Крыму сообщил о готовящемся теракте
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Полиция установила личность подростка, распространившего сегодня сообщение о готовящемся теракте в Симферополе.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Уточняется, что таким способом несовершеннолетний учащийся одного из колледжей крымской столицы решил разыграть одноклассников.
«В переписке со сверстниками подросток сообщил, что планирует создать угрозу безопасности учащихся и преподавателей в своем учебном заведении», - сообщили в ведомстве и добавили, что в течение часа автор послания был установлен.
Мальчика вместе с родителями направили на профилактическую беседу с инспектором по делам несовершеннолетних. Он раскаялся в содеянном поступке и пояснил, что размещенный пост в интернет-чате был задуман как первоапрельская шутка.
В ведомстве подчеркнули, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма установлена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 207 УК РФ. Наступает в отношении лица, достигшего ко времени совершения преступления 14 лет.
Родители возместят расходы, связанные с организацией и проведением специальных мероприятий по проверке поступившей угрозы. Кроме того, полицейские проведут проверку по факту произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Первоапрельская шутка: школьник в Крыму сообщил о готовящемся теракте
Полиция установила личность подростка, распространившего сегодня сообщение о готовящемся теракте в Симферополе.
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