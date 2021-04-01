Отряд ППС задержал парня, приехавшего в Крым с наркотиками

Сотрудники патрульно-постовой службы на одной из улиц Симферополя задержали 25-летнего жителя одного из соседних регионов.

Молодой человек привлек внимание полицейских неадекватным поведением, а когда стражи порядка направились в его сторону, он неожиданно выбросил из кармана на землю небольшой сверток.

«Со слов задержанного, он приехал в Крым к знакомой девушке. Проходя по улице, он увидел полицейских и, зная, что может быть привлечен к ответственности за хранение наркотиков, испугался, поэтому постарался избавиться от неудобной улики, однако сделать это незаметно не удалось», — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Экспертиза показала, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство «мефедрон».

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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