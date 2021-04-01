Несмотря на пандемию в Крыму собрались провести два десятка фестивалей

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Проведение двух десятков фестивалей запланировано в Крыму в 2021 году.

Об этом на сессии Государственного совета республики сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

«В рамках различных программ в республике планируется провести более 3 тысяч культурно-массовых мероприятий, из них порядка 20 международных, всероссийских и республиканских фестивалей, среди которых «Великое русское слово», «Альминское дело», «Евразийский мост», – рассказал Гоцанюк.

Премьер Крыма в то же время не уточнил, в каком формате будут проведены указанные фестивали.

Всего в 2021 году, по информации Гоцанюка, министерству культуры выделено 4,2 млрд рублей. Общий объем средств на реализацию национального проекта «Культура» составляет более 160 млн руб.

В настоящее время в Крыму, согласно указу главы республики, продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. С 1 марта власти сняли значительную часть коронавирусных ограничений. В частности, были исключены пункты о запрете на проведение корпоративов, банкетов и других подобных мероприятий в гостиницах и иных средствах размещения. Также отменен запрет на проведение свадеб в торжественной обстановке.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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