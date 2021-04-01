Неизвестные ворвались в дом в Севастополе и забрали 6 дверей в подвале

Неопределенной ведомственной принадлежности люди срезали все двери, ведущие в подвал многоквартирного дома №10/7 по улице Военных Строителей в Севастополе.

Они погрузили демонтированное в грузовик и уехали в неизвестном направлении.

В управляющей компании затруднились дать исчерпывающую оценку ситуации, городские власти сообщили о своей непричастности, поэтому разбираться в произошедшем остается полиции Севастополя.

Как сообщили жильцы дома, 30 марта во дворе появилось множество людей в касках, которых сочли рабочими с соседней стройки. Без лишних слов прибывшие приступили к срезанию дверей в подвал многоквартирного дома.

«Двери исправные, были все ключи, двери им открыли, но они все равно эти двери срезали», – описал произошедшее очевидец, живущий в доме.

Прибывшим по звонку жильцов представителям управляющей компании ООО «ЖЭК», в чьем ведении находится дом, атакующие подвальные двери граждане сообщили: они являются представителями собственника подвала. Никаких документов, подтверждавших их слова, по информации жильцов, предоставлено не было.

Важно отметить, что подвальное помещение дома №10/7 по улице Военных Строителей является куда более сложным объектом, чем может показаться на первый взгляд. Фактически подвал состоит из шести подвальных помещений, каждое с отдельным входом.

Как сообщили жильцы дома, между застройщиком и собственником подвальных помещений идут разной степени интенсивности судебные тяжбы – так что внезапная атака на двери может объясняться попыткой получить контроль над подвалом.

«Они сняли двери, сказали – это не общедомовое имущество, а частная собственность, забрали и уехали, оставив открытые подвалы», – сообщил жилец дома.

В тексте использованы материалы: Форпост

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