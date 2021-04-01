Власть
Крымский мост закрыли из-за учений
Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничивали из-за учений на 20 минут.
Об этом сообщили в пресс-службе федерального казенного учреждения «Упрдор «Тамань».
«Движение перекрывалось на 20 минут, сейчас оно открыто», – сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что движение по мосту могут ограничить на небольшой промежуток времени в течение двух суток – 31 марта и 1 апреля – в связи с проведением противопожарных учений.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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