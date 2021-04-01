Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.4
воздух +14
море +9

Власть

Крымский мост закрыли из-за учений

13:10 четверг, 1 апреля 2021

Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничивали из-за учений на 20 минут.

Об этом сообщили в пресс-службе федерального казенного учреждения «Упрдор «Тамань».

«Движение перекрывалось на 20 минут, сейчас оно открыто», – сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что движение по мосту могут ограничить на небольшой промежуток времени в течение двух суток – 31 марта и 1 апреля – в связи с проведением противопожарных учений.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российские военные учатся устранять подводных диверсантов у берегов Крыма. Экипажи катеров отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Черноморского флота России провели учение по противоминной и противодиверсионной защите в акватории Черного моря у берегов Крыма.

Парад Победы в Севастополе возглавит танк. В Севастополе состоится парад в честь 76 годовщины победы.

Украинские беспилотники отработали удар по системам ПВО России в Крыму. Украина отработала атаку на средства ПВО России в Крыму, задействовав ударные беспилотники Bayraktar TB2.

Политолог призвал готовиться к спецоперации по возвращению Крыма. Украинский политолог Петр Олещук заявил, что украинцы не должны надеяться на то, что при смене власти в России будет решен вопрос о возвращении Крыма.

Коронавирус в Крыму
79 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

79 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

За 31 марта на территории Республики Крым подтверждено 79 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 1 апреля

Какой сегодня праздник 1 апреля фото

Сегодня, 1 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
В Крыму проходят массовые проверки общественного транспорта

В Крыму проходят массовые проверки общественного транспорта

На территории республики Крым по поручению главы региона Сергея Аксенова организовали массовую проверку автобусов и маршрутных такси. Проверочные мероприятия уже провели в Керчи.

Власть
В Крыму решили, что полуостров ждет рост валового продукта

В Крыму решили, что полуостров ждет рост валового продукта

Рост валового регионального продукта (ВРП) в Крыму в этому году может составить 2,6%.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации