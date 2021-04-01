Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.4
воздух +14
море +9

Власть

Крымские пограничники изъяли 1,5 млн рублей незадекларированной валюты

12:51 четверг, 1 апреля 2021

За прошлую неделю сотрудники Крымской таможни изъяли почти 1,5 миллиона рублей незадекларированной валюты.

Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК. 

В пункте пропуска Армянск пограничники «пресекли пять попыток незаконного вывоза валюты».

«Изъято 1,467 млн рублей (в эквиваленте). Среди незадекларированной валюты – доллары США, украинские гривны, российские рубли, а также болгарские левы», - рассказали в пресс-службе.

У гражданки России выявили почти 26 тысяч незадекларированных долларов США. Разрешенные к вывозу без письменного декларирования денежные средства были возвращены, а превышающие установленные лимиты 15 291 доллар США – изъяты.

Помимо того, сотрудники Красноперекопского таможенного поста пресекли вывоз более 100 тысяч незадекларированных российских рублей, превышающих установленные лимиты.

«Недекларирование валюты – наиболее частое правонарушение, которое фиксируется нами в последнее время. Без обязательного письменного декларирования можно ввозить/ вывозить валюту, эквивалентную 10 тысячам долларов США. В случае, если граждане ввозят/вывозят валюту, превышающую установленные лимиты, то они обязаны внести в пассажирскую таможенную декларацию всю сумму перемещаемых денежных средств», - отметил начальник Красноперекопского таможенного поста Сергей Бронишевский.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе вынесли приговор «поддельному» сотруднику ФСБ. Киевский районный суд Симферополя вынес приговор мужчине, который представляясь сотрудником ФСБ, пытался мошенническим образом завладеть чужими деньгами.

Уголовное дело по факту гибели студентки в Севастополе прекращено. Рассматриваемое севастопольским судом уголовное дело, возбужденное после исчезновения в море студентки, прекращено.

В Крыму стажер полиции устроил ночные гонки и попался пьяным за рулем. Молодой стажер крымской полиции долго мечтал о заветной должности и старался пробиться в ряды лучших сотрудников МВД.

В Севастополе борец с коррупцией задержан на взятке. Сотрудника правоохранительных органов и адвоката в Севастополе обвиняют в получении взятки и взяточничестве в крупном размере, соответственно.

Коронавирус в Крыму
79 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

79 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

За 31 марта на территории Республики Крым подтверждено 79 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 1 апреля

Какой сегодня праздник 1 апреля фото

Сегодня, 1 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
В Крыму проходят массовые проверки общественного транспорта

В Крыму проходят массовые проверки общественного транспорта

На территории республики Крым по поручению главы региона Сергея Аксенова организовали массовую проверку автобусов и маршрутных такси. Проверочные мероприятия уже провели в Керчи.

Происшествия
В Севастополе борец с коррупцией задержан на взятке

В Севастополе борец с коррупцией задержан на взятке

Сотрудника правоохранительных органов и адвоката в Севастополе обвиняют в получении взятки и взяточничестве в крупном размере, соответственно.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации