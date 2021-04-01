Крымские пограничники изъяли 1,5 млн рублей незадекларированной валюты

За прошлую неделю сотрудники Крымской таможни изъяли почти 1,5 миллиона рублей незадекларированной валюты.

Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК.

В пункте пропуска Армянск пограничники «пресекли пять попыток незаконного вывоза валюты».

«Изъято 1,467 млн рублей (в эквиваленте). Среди незадекларированной валюты – доллары США, украинские гривны, российские рубли, а также болгарские левы», - рассказали в пресс-службе.

У гражданки России выявили почти 26 тысяч незадекларированных долларов США. Разрешенные к вывозу без письменного декларирования денежные средства были возвращены, а превышающие установленные лимиты 15 291 доллар США – изъяты.

Помимо того, сотрудники Красноперекопского таможенного поста пресекли вывоз более 100 тысяч незадекларированных российских рублей, превышающих установленные лимиты.

«Недекларирование валюты – наиболее частое правонарушение, которое фиксируется нами в последнее время. Без обязательного письменного декларирования можно ввозить/ вывозить валюту, эквивалентную 10 тысячам долларов США. В случае, если граждане ввозят/вывозят валюту, превышающую установленные лимиты, то они обязаны внести в пассажирскую таможенную декларацию всю сумму перемещаемых денежных средств», - отметил начальник Красноперекопского таможенного поста Сергей Бронишевский.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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