Крымчан встревожил «лазающий» кустарник

фото © Новости Крыма

В крымском лесу вблизи Судака местные жители обратили внимание на стремительное распространение плюща. Людей встревожило, что растение может погубить деревья.

Об этом они сообщили в группе «Крымоустройство» в Facebook.

«По дороге из Грушевки в Судак заметил очаги распространения плюща в лесу. Знаю, что это растение быстро захватывает территории и, располагаясь на деревьях, укорачивает их век. Не хотелось бы, чтоб плющ окутал крымский лес», — написал автор сообщения.

Плющ не является паразитом: у него собственная корневая система, а деревьями он пользуется только как опорой. Для лесных сообществ его размножение достаточно естественный процесс, рассказала ForPost заведующая научным отделом Ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической академии Крымского федерального университета Ирина Савушкина.

«Но для деревьев наличие плюща — не очень хорошее состояние. Дерево испытывает большую нагрузку и, если оно старое, больное или, наоборот, еще довольно молодое, то плющ его задушит», — обратила внимание эксперт.

Наша собеседница отметила, что, цепляясь корнями-присосками, плющ забирается высоко вверх по стволу. Такая система «крепления» может приводить к разрушению коры и ее избыточной влажности.

Отметим, что в мире растений плющ занимает активную позицию и, как его родственники — лианы, имеет свои особенности существования. Форма взаимоотношений плюща с другими растениями является не паразитизмом, как полагают многие, а аменсализмом, то есть в совместной среде обитания плющ подавляет существование другого вида.

Вместе с тем Ирина Савушкина считает, что избавляться от плюща не стоит. Срезать растение надо только в том случае, если плющ обосновался в саду или обвил редкое дерево.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму создают общественное движение против застройки парков. Противники застройки Форосского парка в Крыму объявили о создании движения против хаотичной застройки заповедных территорий и парков южного берега полуострова.

В горах Крыма снова рубят лес под частную застройку. На этот раз от рук девелоперов пострадали деревья в районе поселка Розового, расположенного у самой кромки Крымского природного заповедника.

Воняет и разлагается: скотомогильник на севере Крыма никто не контролирует. Россельхознадзор, ветеринарный контроль, полиция, администрация и ЖКХ — пока эти ведомства решают, кто за что отвечает, жители пгт Новоселовского Раздольненского района, что на севере Крыма, задыхаются от смрада разложившихся трупов животных в стихийном скотомогильнике.

Пляжи Крыма превращаются в птичьи кладбища. На протяжение долгого времени керчане замечают безжизненные тушки птиц в разных районах города и задаются вопросами, что могло послужить причиной массовому мору.