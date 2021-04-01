Какой сегодня праздник 1 апреля

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Сегодня, 1 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День смеха (April Fools Day)

День дурака (April Fools' Day или All Fool's Day) или День смеха — это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними.

Откуда именно родом этот праздник — из Франции, Англии, Мексики или Швеции — тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из влиятельных версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. Традиция праздника живет и теперь: причиной стала сама природа, потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами.

День математика

Фото pixabay.com

Изучение устройства мира связано с поиском закономерностей. Они применяются в изобретениях, технологиях и других отраслях жизни. Один из инструментов познания мира – математика. Эта наука позволяет человеку вести исследования посредством вычислений и абстрактных моделей. Для чествования специалистов этого направления, популяризации сферы знаний учрежден профессиональный праздник.

Никто точно не знает о причинах выбора именно этого дня для проведения Дня математика, нет информации об инициаторе проведения профессионального праздника. Но эти мелкие неурядицы ничуть не смущают самих математиков, людей, которые решили посвятить свою жизнь точным наукам. Обижает их только недостаточная информированность многих соотечественников.

Дело в том, что дата проведения праздника совпадает с Днем смеха. Поэтому в ответ на предложение поздравить с профессиональным праздником, они часто слышат ехидные вопросы о том, почему научный сотрудник, преподаватель или студент считает День дурака своим личным праздником. Звучит немного странно, но, как есть.

Дарья Пролубница

Народный праздник «Дарья Грязная» отмечается 1 апреля (по старому стилю - 19 марта). В церковном календаре это день почтения памяти святой Дарии и ее мужа Хрисанфа. Другие названия праздника: «Дарья Попловиха», «Пролубница», «Грязниха», «Грязнопруд». Грязной Дарью прозвали за то, что к этому дню уже активно таяли снега. Вешние воды заливали поля, дворы, дороги - и везде становилось, мягко говоря, не очень чисто.

Также сегодня, 1 апреля, отмечают такие праздники:

- Международный день птиц (International Bird Day)

- День рождения доллара

- Великий четверг у западных христиан

- День коньяка

- День пробуждения домового

- День возвращения Снусмумрика

- Ассирийский Новый Год

- День съедобной книги (Edible Book Day)

- Международный день фриволите (International Tatting Day)

- День атеиста (Atheist Day) в США

- День поэзии и творческого разума (Poetry and Creative Mind Day) в США

- День забавного чтения (Reading is Funny Day) в США

- День кукушки в Шотландии

- День посадки деревьев в Танзании

- Национальный праздник на Кипре

Сегодня именины празднуют: Хрисанф, Мартирий, Дмитрий, Мавр, Диодор, Клавдий, Иннокентий, Васса, Дарья, Илария, Кромит, Мариан, Панхарий, Софья, Ясон.

Что происходило 1 апреля в прошлые годы

527 - Начало правления римского императора Юстиниана Р†.

1579 - основан университет в Вильно, первый на территории Великого княжества Литовского.

1778 - Нью-Орлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара$.

1808 - император Александр I провозгласил «пожизненное» присоединение Финляндии к России.

1875 - английская газета «Таймс» первая в мире опубликовала недельный прогноз погоды.

1889 - в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина, созданная Джозефина Кокрейн.

1890 - бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус.

1924 - Адольф Гитлер осужден на пять лет тюрьмы за Пивной путч.

1933 - начался бойкот бизнесов евреев в Германии после гитлеровского призыва.

1937 - Бирма отделилась от Индии.

1967 - премьера фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

1976 - основана компания Apple.

1979 - по результатам всенародного референдума аятолла Хомейни провозгласил Иран исламской республикой.

1981 - В СССР впервые введено летнее время.

1991 - состоялся распад Организации Варшавского договора.

1997 - Борис Ельцин подписал указ о том, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 1 апреля. Какие праздники будут завтра?

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