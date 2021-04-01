Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе от коронавируса привили менее пяти процентов жителей ● 79 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Крымчан предупредили о «третьей волне» COVID-19 ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● В Крыму минимум на месяц продлили ковидные ограничения
Евпаторийский санаторий «Прибой» снова превратят в ковидный обсерватор
фото © Новости Крыма
Санаторий «Прибой» в Евпатории возобновит работу в качестве обсерватора для пациентов с коронавирусом.
Об этом на брифинге по противодействию коронавирусу сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.
«За прошедшую неделю мы увеличили коечный фонд на 100 коек в санатории «Прибой», который возобновит работу в режиме обсерватора», – сообщила Романовская.
По ее словам, это необходимо в рамках подготовки к предстоящему курортному сезону. «Мы готовимся к курортному сезону и по-прежнему нам необходим обсерватор, чтобы лица, которые находились в контакте, либо у них легкое течение заболеваемости, могли находиться в санатории «Прибой», – пояснила вице-премьер.
Накануне сообщалось, что в санатории «Прибой» открыли отделение реабилитации после коронавируса.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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