Евпаторийский санаторий «Прибой» снова превратят в ковидный обсерватор

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Санаторий «Прибой» в Евпатории возобновит работу в качестве обсерватора для пациентов с коронавирусом.

Об этом на брифинге по противодействию коронавирусу сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

«За прошедшую неделю мы увеличили коечный фонд на 100 коек в санатории «Прибой», который возобновит работу в режиме обсерватора», – сообщила Романовская.

По ее словам, это необходимо в рамках подготовки к предстоящему курортному сезону. «Мы готовимся к курортному сезону и по-прежнему нам необходим обсерватор, чтобы лица, которые находились в контакте, либо у них легкое течение заболеваемости, могли находиться в санатории «Прибой», – пояснила вице-премьер.

Накануне сообщалось, что в санатории «Прибой» открыли отделение реабилитации после коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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