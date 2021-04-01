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Аксенов «жестко приказал» улучшить качество медицинских услуг в Крыму
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял участие в коллегии Министерства здравоохранения Республики Крым.
В ходе своего выступления Аксенов выразил благодарность сотрудникам сферы здравоохранения, главврачам медицинских учреждений и всем медицинским работникам за высокий профессионализм, проявленный в 2020 году.
«Последний год медицина находилась в сильнейшей стрессовой ситуации, на плечи медицинских работников легла колоссальная нагрузка. Однако именно благодаря вашей самоотверженности и трудолюбию нам удалось выйти без больших потерь из ситуации, связанной с пандемией коронавируса. В целом система здравоохранения Республики Крым справилась с поставленными Президентом задачами», — сказал глава республики.При этом, по мнению Аксенова, в сфере здравоохранения существует ряд задач и проблемных вопросов, требующих решения. В частности, речь идет о жалобах граждан на неудовлетворительный уровень оказания медицинских услуг в учреждениях здравоохранения.
В связи с этим глава Крыма обратил особое внимание руководителей медучреждений на необходимость улучшения качества предоставленных услуг.
Также Аксенов подчеркнул, что в экстремальных условиях обострились многие проблемы отрасли. Это дефицит узких специалистов и оборудования, проблемы с обеспечением граждан льготными лекарственными препаратами и другие.
«Перед министерством наиболее остро сейчас стоит проблема нехватки узких специалистов. К сожалению, дефицит кадров способствует образованию очередей в медучреждениях, также приходится менять логистику направления пациентов. Помимо этого, на текущий момент поступает множество обращений от граждан, связанных с отсутствием льготных медикаментов: инсулина, приборов и средств измерения уровня сахара в крови и так далее. Эту проблему необходимо решить как можно скорее. Уже в ближайшее время ожидаем, что проблем с закупками лекарств не будет. В свою очередь Правительство Республики Крым окажет всю необходимую помощь ГУП РК «Крым-Фармация», — уточнил глава Крыма.
Кроме того, Аксенов акцентировал внимание на важности модернизации системы здравоохранения.
«Что касается вопроса оснащения медучреждений и в целом модернизации системы здравоохранения, Президентом уже принято решение о выделении финансирования на эти цели. От главврачей ожидаем в свою очередь контроля, в первую очередь, за количеством людей, техники и тем, насколько подрядчик мобилизовался на объекте», — дополнил глава республики.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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