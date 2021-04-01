79 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

фото © strana.ua

За 31 марта на территории Республики Крым подтверждено 79 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 31 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 58 выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2581 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 165 человек, выздоровевших за весь период – 35 418 человек», — сообщил Сергей Аксенов

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. За минувшие сутки на территории Севастополя выявлено 44 новых случая заболевания COVID-19.

В Крыму минимум на месяц продлили ковидные ограничения. Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности, в соответствии с которыми до 1 мая продлены ограничения, касающиеся работы хостелов, развлекательных и культурных заведений.

В евпаторийском санатории открыли отделение реабилитации после коронавируса. На базе санатория «Прибой» открыли стационарное отделение медицинской реабилитации взрослых пациентов с соматическими заболеваниями, перенесшими новую коронавирусную инфекцию, на 60 коек.

75 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 30 марта на территории Республики Крым подтверждено 75 новых случаев коронавирусной инфекции.