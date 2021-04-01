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Коронавирус в Крыму

79 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

10:02 четверг, 1 апреля 2021
79 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

фото © strana.ua

За 31 марта на территории Республики Крым подтверждено 79 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 31 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 58 выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2581 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 165 человек, выздоровевших за весь период – 35 418 человек», — сообщил Сергей Аксенов

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Коронавирус в Крыму
79 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

79 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

За 31 марта на территории Республики Крым подтверждено 79 новых случаев коронавирусной инфекции.

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