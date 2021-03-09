Воду в Симферополь по новому водоводу обещают запустить 18 марта

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Пуск воды в Симферополь по Бештерек-Зуйскому водоводу из одноименного месторождения намечен на 18 марта.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова.

«Мы планируем 18 марта открыть пуск воды в Симферополь. Общая протяженность водоводов 19 км, объем воды, которая поступит в Симферополь, минимум 22 тыс. куб. м в сутки», - сказал Храмов.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 18 февраля сообщал, что строительство водозабора из реки Бельбек и водовода с Бештерек-Зуйского месторождения в Республике Крым, необходимое для бесперебойного снабжения жителей полуострова водой, будет завершено в ближайшие месяцы. Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов в ноябре 2020 года также сообщал, что строительство на Бештерек-Зуйском водозаборе ведется в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона. По плану работы должны были занять более двух лет, но из-за дефицита воды на полуострове их завершат значительно раньше срока. Минстрой Крыма ранее сообщал, что воду пустят в начале апреля.

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