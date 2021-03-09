В симферопольское СИЗО дроном пытались закинуть запрещенный груз

В крымской столице предотвратили попытку с помощью дрона доставить в следственный изолятор запрещенный груз.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН.

Над участком внутренней запретной зоны был обнаружен летательный аппарат.

Сотрудники СИЗО-1 предприняли необходимы действия для предотвращения дальнейшего перемещения дрона.

К корпусу летательного аппарата прикрепили сверток, внутри которого находились два мобильных телефона, гарнитура к мобильному телефону, зарядное устройство, запасной аккумулятор и 5 сим-карт мобильного оператора.

По данному факту проводится проверка.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму полиция задержала молодую девушку за кражу средств с банковской карты. В Бахчисарайском районе Крыма сотрудники российской полиции задержали подозреваемую в краже денежных средств с банковской карты жительницы района, ею оказалась 18-летняя соседка потерпевшей, сообщает пресс-служба управления МВД России в Крыму.

Свидание крымчанина с мужчиной закончилось вооруженным ограблением. Симферополец познакомился на сайте знакомств с неизвестным мужчиной и пригласил его на свидание.

Квартирант в Крыму обчистил съемное жилье и сдал имущество в ломбард. В Симферополе полицейские задержали жителя Керчи по подозрению в краже из арендованной квартиры.

На те же грабли: крымчанка повторно попалась на «солях». У жительницы Симферополя полицейские нашли дома наркотики. Ранее 45-летняя крымчанка уже была подозреваемой по аналогичному делу.