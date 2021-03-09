Происшествия
В симферопольское СИЗО дроном пытались закинуть запрещенный груз
В крымской столице предотвратили попытку с помощью дрона доставить в следственный изолятор запрещенный груз.
Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН.
Над участком внутренней запретной зоны был обнаружен летательный аппарат.
Сотрудники СИЗО-1 предприняли необходимы действия для предотвращения дальнейшего перемещения дрона.
К корпусу летательного аппарата прикрепили сверток, внутри которого находились два мобильных телефона, гарнитура к мобильному телефону, зарядное устройство, запасной аккумулятор и 5 сим-карт мобильного оператора.
По данному факту проводится проверка.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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