В Симферополе подготавливают к сдаче первую очередь приюта для животных

В Симферополе на улице Крымской Правды, 6 готовится к сдаче первая очередь приюта для бездомных животных.

Об этом сообщил начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Василий Хомутов в ходе совещания.

По словам Хомутова, работы выполняются в ежедневном режиме, объект подготавливается к сдаче и вводу в эксплуатацию.

На совещании присутствующие рассмотрели дорожную карту, в которой зафиксированы все мероприятия, выполняемые на объекте, внесли корректировки по срокам выполнения отдельных видов работ. Утверждены сроки доведения лимитов финансирования и заключения контрактов на завершение работ, в том числе, и на технологическое присоединение.

Отметим, что о завершении строительства первой очереди приюта сообщалось еще в январе 2020 года. Однако тогда работы не были приняты - подрядчик устранял замечания по качеству строительно-монтажных работ. При этом сообщалось, что первый этап будет законсервирован до тех пор, пока не выяснится вопрос с финансированием второго этапа строительства.

Напомним, реализация первого этапа проекта на ул. Крымской Правды, 6 началась в 2018 году. Он предполагал возведение одноэтажного здания с хозяйственной зоной и пищеблоком, а также обустройство вольеров для содержания 148 здоровых животных. В рамках второго этапа, на который необходимо около 55 миллионов рублей, планировалось строительство ветеринарной клиники для лечения и стерилизации бездомных животных, которые будут содержаться в приюте или передаваться новым хозяевам.

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