В Севастополе запустят службу для отлова бродячих собак

В Севастополе государственная организация займется отловом бродячих животных.

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его информации, службу создадут в рамках одного из департаментов.

Организация будет работать по государственному заданию, соблюдая действующие стандарты.

Он уточнил, что в организованных ранее торгах не участвовала ни одна организация, поэтому власти планируют сформировать собственную службу для отлова бродячих собак.

Развожаев добавил, что в городе построят приют для собак, отвечающий всем современным требованиям. Проектное решение уже определено.

«Это будет приют для животных, в гуманистической идеологии. Место, где животные будут находится под присмотром длительное время и смогут обрести хозяев», – сказал губернатор.

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