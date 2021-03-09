Власть
В Севастополе запустят службу для отлова бродячих собак
В Севастополе государственная организация займется отловом бродячих животных.
Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его информации, службу создадут в рамках одного из департаментов.
Организация будет работать по государственному заданию, соблюдая действующие стандарты.
Он уточнил, что в организованных ранее торгах не участвовала ни одна организация, поэтому власти планируют сформировать собственную службу для отлова бродячих собак.
Развожаев добавил, что в городе построят приют для собак, отвечающий всем современным требованиям. Проектное решение уже определено.
«Это будет приют для животных, в гуманистической идеологии. Место, где животные будут находится под присмотром длительное время и смогут обрести хозяев», – сказал губернатор.
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