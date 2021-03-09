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Власть

В Севастополе отреставрируют культурное наследие императора

Севастопольский госуниверситет направил в Министерство науки и высшего образования России пакет документов, необходимых для начала реставрации Морского кадетского корпуса в поселке Голландия, там сейчас располагается Институт ядерной энергии и промышленности.

Об этом со ссылкой на ректора СевГУ Владимира Нечаева сообщает ТАСС.

«Пока работа ведется на уровне документов. Нами проведено финансово-экономическое обоснование, документы поданы нашему учредителю. <…> Очевидно, что это вопрос не года, не двух, не трех лет - такие объекты даже при благоприятном стечении обстоятельств реставрируются долго», - цитирует агентство ректора университета.

Говорить о сроках и стоимости работ более конкретно можно будет только после обследования корпуса экспертами и разработки проекта реставрации. Ранее сообщалось, что речь может идти даже не о сотнях миллионов, а о миллиардах рублей. Работы такого финансового масштаба можно выполнить, только включив объект в соответствующий нацпроект или программу развития Севастополя и Крыма.

Учебный процесс во время реставрации останавливать не будут, пообещал Владимир Нечаев.

«Двигаться будем поэтапно: выводить из эксплуатации поочередно разные части здания, потому что целиком мы его не можем закрыть для студентов - эти площади сейчас нечем заменить», - сказал он.

Напомним, реставрировать красивейшее пятисотметровое здание, являющееся объектом культурного наследия, распорядился Президент России Владимир Путин год назад во время визита в Севастополь. Тогда во время встречи с представителями Крыма и города-героя его попросила об этом студентка СевГУ.

Справочно: Морской кадетский корпус был заложен в 1915 году по приказу Николая II. В советское время здесь находилось высшее военно-морское инженерное училище, готовившее офицеров для службы на атомных подводных лодках. В настоящее время в стенах окруженного парком здания располагаются несколько институтов, военно-учебный центр, кафедры и лаборатории СевГУ. Территория учебного заведения является закрытой, так как там находится законсервированный ядерный реактор для учебных целей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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