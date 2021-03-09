В Крыму пьяный таксист снес кирпичное ограждение

В поселке Приморский близ Феодосии пьяный водитель такси снес знак и кирпичное ограждение.

Об этом рассказали в УГИБДД России по РК.

«Водитель такси, совершивший столкновение с дорожным знаком и кирпичным ограждением, был в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП он был госпитализирован с травмами», - сообщили в региональном ГИБДД.

Как ранее сообщалось, на автодороге Алушта-Судак водитель автомобиля Renault не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части, где врезался в дерево. В результате ДТП пострадали два человека, один из которых – несовершеннолетний.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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