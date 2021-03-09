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В Крыму на фестиваль соберутся российские рэперы-патриоты
Песенный конкурс проведут для «укрепления духовных ценностей».
В федеральном казначействе решили провести всероссийский фестиваль по патриотическому рэпу. Финальный гала-концерт проведут в Крыму.
Фестиваль решили провести, чтобы как следует укрепить духовно-нравственные ценности. К участию приглашают работников финансовых ведомств, правоохранителей и студентов, сообщила куратор конкурса, передает «Подъем».
Для участия в фестивале нужно записать рэп-песню на тему патриотизма, сделать клип и отправить организаторам.
Конкурс проведут в три этапа: отборочные региональные выступления, промежуточные концерты в казначействе и главный гала-концерт в Крыму в сентябре.
Как сообщалось, основатель «Казантипа» хочет возродить фестиваль на крымской АЭС. Он призвал не сносить недостроенную атомную электростанцию, а отдать объект ему.
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