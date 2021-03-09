В Крыму на фестиваль соберутся российские рэперы-патриоты

Песенный конкурс проведут для «укрепления духовных ценностей».

В федеральном казначействе решили провести всероссийский фестиваль по патриотическому рэпу. Финальный гала-концерт проведут в Крыму.

Фестиваль решили провести, чтобы как следует укрепить духовно-нравственные ценности. К участию приглашают работников финансовых ведомств, правоохранителей и студентов, сообщила куратор конкурса, передает «Подъем».

Для участия в фестивале нужно записать рэп-песню на тему патриотизма, сделать клип и отправить организаторам.

Конкурс проведут в три этапа: отборочные региональные выступления, промежуточные концерты в казначействе и главный гала-концерт в Крыму в сентябре.

Как сообщалось, основатель «Казантипа» хочет возродить фестиваль на крымской АЭС. Он призвал не сносить недостроенную атомную электростанцию, а отдать объект ему.

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