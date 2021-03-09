В горах Крыма погиб альпинист

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Вчера вечером службу спасения поступило сообщение о том, что на горном массиве «Малый Кильсе – Бурун», что в районе поселка Форос, сорвался со скалы альпинист.

Как выяснилось впоследствии, группа альпинистов осуществляла прохождение маршрута 1 категории сложности. Лидер альпинист сорвался со связки с высоты около 80 метров и получил травмы несовместимые с жизнью.

Специалисты ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» обнаружили тело пострадавшего у подножия горы.

Спасатели, используя альпинистское снаряжение, извлекли тело погибшего из труднодоступного места, после чего передали сотрудникам полиции. Оставшаяся группа альпинистов в составе четырех человек была эвакуирована с отвесной скалы и доставлена в безопасное место. В медицинской помощи не нуждались.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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