Происшествия
В горах Крыма погиб альпинист
фото © Новости Крыма
Вчера вечером службу спасения поступило сообщение о том, что на горном массиве «Малый Кильсе – Бурун», что в районе поселка Форос, сорвался со скалы альпинист.
Как выяснилось впоследствии, группа альпинистов осуществляла прохождение маршрута 1 категории сложности. Лидер альпинист сорвался со связки с высоты около 80 метров и получил травмы несовместимые с жизнью.
Специалисты ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» обнаружили тело пострадавшего у подножия горы.
Спасатели, используя альпинистское снаряжение, извлекли тело погибшего из труднодоступного места, после чего передали сотрудникам полиции. Оставшаяся группа альпинистов в составе четырех человек была эвакуирована с отвесной скалы и доставлена в безопасное место. В медицинской помощи не нуждались.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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