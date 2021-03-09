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Власть

В Форосском парке строят сразу шесть объектов

09:18 вторник, 9 марта 2021
Ялта

На территории Форосского парка строят детский оздоровительный и молодежный комплекс. Речь идет о шести объектах, которые возводятся одновременно.

Об этом рассказали представители застройщика. Помимо 8-этажного жилого корпуса, где будут проживать дети, тренеры и обслуживающий персонал, одновременно строят еще пять объектов.

Так, строится 3-этажный бассейн, 3-этажный жилой корпус, спортивный комплекс, здание клуба и столовая.

Ранее появилась информация, что в Форосском парке, который считается одним из самых красивых и самых известных в Крыму, уничтожают вековые деревья. Часть парка застраивают, поэтому срезают и выкапывают десятки редких, экзотических и даже краснокнижных деревьев.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Застройщик объяснил, что на самом деле будет в Форосском парке. В соответствии с утвержденным проектом в Форосском парке планируется строительство детско-молодежного оздоровительного комплекса.

Не можем запретить: министр экологии о стройке в Форосе. Все крымские санатории, находящиеся на территории парков-памятников садово-паркового искусства, должны каким-то образом развиваться, проводить ремонт и реконструкцию, чтобы соответствовать современным стандартам. И запретить им развиваться было бы неправильно и нелогично.

Восьмой этап «Тавриды» построят на основании из пенополистирола. В Крыму впервые формируют основание дороги из так называемой легкой насыпи – блоков экструдированного пенополистирола.

Власти решили проверить законность всех построек в Форосе. Рабочая группа, которую возглавил глава Крыма Сергей Аксенов, проверит законность всех строек в поселке Форос.

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