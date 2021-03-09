В Европе «Спутник V» назвали «русской рулеткой»

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Представитель агентства по вопросам здоровья Австрии Криста Виртумер-Хохе сравнила перспективу экстренного одобрения «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой».

Так она ответила на вопрос о том, может ли Вена по примеру Будапешта разрешить использовать русскую вакцину в экстренном порядке.

«Это в чем-то сравнимо с «русской рулеткой». Я бы настаивала на том, чтобы не разрешать выпускать эту вакцину в связи с чрезвычайной ситуацией в стране. Мы могли бы пустить «Спутник V» на рынок в будущем, когда мы изучим все необходимые данные», — заявила Виртумер-Хохе в интервью каналу ORF.

Создатели вакцины потребовали публичных извинений от чиновницы, так как она не только отвечает за вопросы здравоохранения Австрии, но и является председателем Европейского агентства лекарственных средств (EMA). В заявлении на странице Twitter вакцины утверждается, что сейчас «Спутник V» уже разрешен к использованию в 46 странах и что EMA ранее не допускало таких высказываний ни о какой другой вакцине.

Особенно усложняет ситуацию тот факт, что сейчас вакцина как раз проходит экспертизу в EMA. Председатель же этой организации позволяет в открытую критиковать государства, одобряющие вакцину, что вызывает «серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА».

«Подобные комментарии неуместны и подрывают доверие к EMA и ее экспертизам. Вакцины и ЕМА должны быть вне политики», — утверждается в заявлении российских вирусологов.

В тексте использованы материалы: Форпост, Gazeta.ru

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