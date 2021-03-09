Происшествия
В частном доме под Симферополем на пожаре пострадал человек
В селе Перевальное Симферопольского района в одном из частных домов взорвался газовый баллон, пострадал человек.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Пожарные получили сигнал о возгорании поздно вечером. На месте происшествия специалисты выяснили, что горит времянка, а также есть угроза распространения огня на жилой дом.
Как отметили спасатели, из-за позднего времени пожар не обнаружили на ранней стадии, из-за чего огонь успел охватить достаточно большую площадь кровли постройки. Кроме того, до приезда пожарных взорвался газовый баллон.
Пожар пришлось тушить полтора часа, уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Огонь уничтожил личные вещи хозяев, а также повредил кровлю на площади 60 квадратных метров. Кроме того, на пожаре пострадал один человек. Мужчину доставили в больницу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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