В Бахчисарае с начала года родились два кенгуренка

В зоопарке Бахчисарая с начала года родились два валлаби (род семейства кенгуровых).

Работник зоопарка Эльдар Илманов называет это событие «очень радостной новостью». Через полтора месяца валлаби пересадят в летний вольер. Одному из них исполнилось два с половиной месяца, второму – три недели.

В настоящее время в Бахчисарае – около 5 градусов тепла, что слишком холодно для маленьких валлаби, несмотря на всю их шерсть.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Официальная численность населения Севастополя достигла 517 тысяч человек. Специалисты обновили данные по официальной численности населения Севастополя. В настоящее время она достигла 517 тысяч человек.

«Мировой уровень»: в Крыму заявили, что скоро сделают вакцину от рака. Ученые Крымского федерального университета работают над «проектом мирового уровня» – созданием вакцины от рака.

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