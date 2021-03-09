Общество
В Бахчисарае с начала года родились два кенгуренка
В зоопарке Бахчисарая с начала года родились два валлаби (род семейства кенгуровых).
Работник зоопарка Эльдар Илманов называет это событие «очень радостной новостью». Через полтора месяца валлаби пересадят в летний вольер. Одному из них исполнилось два с половиной месяца, второму – три недели.
В настоящее время в Бахчисарае – около 5 градусов тепла, что слишком холодно для маленьких валлаби, несмотря на всю их шерсть.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Официальная численность населения Севастополя достигла 517 тысяч человек. Специалисты обновили данные по официальной численности населения Севастополя. В настоящее время она достигла 517 тысяч человек.
«Мировой уровень»: в Крыму заявили, что скоро сделают вакцину от рака. Ученые Крымского федерального университета работают над «проектом мирового уровня» – созданием вакцины от рака.
Развожаев собирается сделать из Севастополя город будущего. Губернатор рассказал о самом главном направлении своей деятельности.
Крым аномальный: здесь встречают русалок, морских змеев и НЛО. Крым располагается в зоне геомагнитного подземного разлома, который, по мнению некоторых экспертов, выделяет особую энергию.
Старушка поразила крымские соцсети «кислотным вандализмом»
В одном из дворов крымской столицы пожилая женщина повредила припаркованный автомобиль неизвестной жидкостью.
«Готовимся к худшему»: Аксенов приказал готовить план по спасению сезона
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил разработать детальный план обеспечения водой городов и поселков в период курортного сезона в условиях вододефицита. При этом он сказал учитывать, худший сценарий.
Крымчане несут цветы к памятнику Тарасу Шевченко фото
В Керчи во вторник, 9 марта, местные жители приносят цветы к памятнику украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко по случаю дня рождения Кобзаря.
Симферопольцы дерутся и давят друг друга в огромных очередях в МРЭО
Для получения услуг людям приходится занимать очередь за талонами еще до рассвета.
6 марта
В горах Крыма погиб альпинист
Вчера вечером службу спасения поступило сообщение о том, что на горном массиве «Малый Кильсе – Бурун», что в районе поселка Форос, сорвался со скалы альпинист.